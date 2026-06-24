Дефицит платёжного баланса США в I квартале расширился на 2.6%

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2026 года расширился на 2.6% до 226.8 млрд долл в сравнении с дефицитом в 221.1 млрд долл в IV квартале 2025 года (пересмотрен с -190.7 млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март 2026 года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 206 млрд долл.

В соотношении с ВВП отрицательное сальдо платёжного баланса США в I квартале составило 2.9% в сравнении с 2.8% в IV квартале (пересмотрено с 2.4%) и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.