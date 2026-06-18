Москва, 18 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс опережающих экономических индикаторов США в мае вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в апреле (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали рост майского показателя на 0.1%.

Индекс опережающих экономических индикаторов рассчитывает усредненную динамику десяти экономических показателей, которые, как полагают эксперты, оценивают состояние экономики на ближайшие 3-6 месяцев.

За последние полгода индекс опережающих экономических индикаторов снизился на 0.3% после падения на 1.3% за предыдущие полгода.