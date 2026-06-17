Курс доллара 73.3591   Курс евро 85.0305  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 июня 2026 г.Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки ...
17.06.2026 21:06

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.50-3.75%

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 17 июня 2026 года.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке одобрил для публикации следующее заявление большинством голосов 12 против 0:

Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75% процента в поддержку двойного мандата Федеральной резервной системы. Комитет подтвердил свою политику поддержания достаточных резервов в банковской системе.

Экономическая активность растет устойчивыми темпами, несмотря на повышенную неопределенность, частично обусловленную конфликтом на Ближнем Востоке. Рост производительности и капиталовложений остается высоким. Расширение занятости происходит одновременно с ростом рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Инфляция остается высокой по сравнению с целевым показателем Комитета в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в некоторых секторах, включая энергетику. Комитет обеспечит ценовую стабильность.

Другие новости

17.06.2026
21:58
Суд в ближайшее время примет решение об аресте бизнесмена Трабера и других фигурантов
17.06.2026
21:25
ФАС и Минэнерго РФ предлагают снизить норматив продаж бензина на бирже до 10% на 3 месяца
17.06.2026
21:18
ФРС повысила прогноз по уровню ключевой ставки и инфляции
17.06.2026
21:09
ФАС И МИНЭНЕРГО РФ ПРЕДЛАГАЮТ СНИЗИТЬ НОРМАТИВ ПРОДАЖ БЕНЗИНА НА БИРЖЕ ДО 10% С 15% С 1 ИЮЛЯ СРОКОМ НА 3 МЕСЯЦА - ПРОЕКТ СОВМЕСТНОГО ПРИКАЗА
17.06.2026
21:06
Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.50-3.75%
17.06.2026
21:02
ФРС США сохранила ключевую ставку на прежнем уровне
17.06.2026
20:31
Многие страны хотят покупать у России нефть и СПГ по долгосрочным контрактам - Решетников
17.06.2026
20:20
У РОССИИ ЕСТЬ ВСЕ ШАНСЫ ЗАКРЕПИТЬ СВОЙ СТАТУС НАДЕЖНОГО ПОСТАВЩИКА И УСИЛИТЬ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПОЗИЦИИ НА МИРОВЫХ РЫНКАХ - РЕШЕТНИКОВ
17.06.2026
19:53
США должны вернуть иранские активы, иначе никто больше не инвестирует в доллар - Трамп
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.