Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае сократилось на 0.7%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае снизилось на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1413 тыс. в годовом исчислении против 1423 тыс. в апреле (пересмотрено с 1442 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1420 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 0.2%.