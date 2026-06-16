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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2026 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
вчера 15:39

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае сократилось на 0.7%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости – в мае снизилось на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1413 тыс. в годовом исчислении против 1423 тыс. в апреле (пересмотрено с 1442 тыс.).

Аналитики ожидали, что число выданных разрешений на строительство составит 1420 тыс.

В годовом сравнении число выданных разрешений уменьшилось на 0.2%.

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