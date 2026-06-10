Годовая инфляция в США в мае достигла 4.2%, реальная зарплата снизилась третий месяц подряд

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5% после повышения на 0.6% в апреле.
В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 4.2% против 3.8% в апреле.
Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 4.2%.
Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 0.2%.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в апреле.
В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.9% против 2.8% в апреле.
Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.9%.
Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.5% в апреле. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 0.7%.