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mfd.ruНовостиФинансовые новости10 июня 2026 г.Годовая инфляция в США в мае достигла 4.2%, реа...
вчера 15:37

Годовая инфляция в США в мае достигла 4.2%, реальная зарплата снизилась третий месяц подряд

Москва, 10 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.5% после повышения на 0.6% в апреле.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 4.2% против 3.8% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 4.2%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в мае вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.4% в апреле.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.9% против 2.8% в апреле.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.9%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в мае снизилась на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.5% в апреле. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 0.7%.

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