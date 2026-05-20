Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 9.1 млн баррелей

Москва, 20 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 15 мая, сократились на 9.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 5.8 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 1.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.4 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 3.0 млн барр., запасы бензина сократились на 2.7 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.2 млн барр.

