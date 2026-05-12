12 мая 2026 г.Годовая инфляция в США в апреле достигла 3.8%, ...
сегодня 15:35

Годовая инфляция в США в апреле достигла 3.8%, реальная зарплата снизилась второй месяц подряд

Москва, 12 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в апреле вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.6% после повышения на 0.9% в марте.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 3.8% против 3.3% в марте.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 3.7%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в апреле вырос на 0.4%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в марте.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.8% против 2.6% в марте.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в апреле снизилась на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.6% в марте. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата снизилась на 0.3%.

Годовая инфляция в США в апреле достигла 3.8%, реальная зарплата снизилась второй месяц подряд
