Число объявленных корпоративных увольнений в США в апреле выросло на 38% по сравнению с мартом

Москва, 7 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в апреле выросло на 38% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 83.4 тыс. (в том числе 33.4 тыс. в технологическом секторе) против 60.6 тыс. в марте.

По сравнению с апрелем 2025 года показатель снизился на 21%.

Всего за четыре месяца 2026 года было объявлено о планируемом увольнении 300.75 тыс. сотрудников, что оказалось на 50% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

