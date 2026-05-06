Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8.1 млн баррелей

Москва, 6 мая. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 1 мая, сократились на 8.1 млн барр., запасы бензина уменьшились на 6.1 млн барр., запасы дистиллятов снизились на 4.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 1.0 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.3 млн барр., запасы бензина сократились на 2.2 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 1.9 млн барр.

