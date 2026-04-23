Число повторных обращений по безработице в США выросло на 12 тыс.

Москва, 23 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 апреля, составило 214 тыс., увеличившись на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 207 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 210.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 апреля, увеличилось на 12 тыс. и составило 1.821 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.809 млн, пересмотрен с 1.818 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 1.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.812 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 апреля, сократилось на 38 тыс. и составило 1.916 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.973 млн.