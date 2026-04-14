Рост производственной инфляции в США в марте оказался ниже прогнозов

Москва, 14 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в марте вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в феврале (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 1.1%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 4.0% против 3.4% в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 4.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в марте вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в феврале (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение мартовского показателя на 0.6%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.8%, как и в феврале (пересмотрено с 3.9%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 4.1%.