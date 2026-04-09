Объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.8%

Москва, 9 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в феврале вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.3% в январе (пересмотрено с -0.5%).

Аналитики прогнозировали снижение февральского показателя на 0.1%.

Объём оптовых продаж в феврале вырос на 2.7% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 1.1% в январе (пересмотрено с +0.5%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в феврале составил 1.22 против 1.31 годом ранее.

