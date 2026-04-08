Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 3.7 млн баррелей

Москва, 8 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 3 апреля, выросли на 3.72 млн барр., запасы бензина снизились на 3.97 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.6 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.6 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 0.6 млн барр., запасы бензина сократились на 1.9 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.8 млн барр.