Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале снизился на 1.4%

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.0%.
В январе объём заказов на товары длительного пользования не изменился.
За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 0.4% в январе.
Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в январе.
Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.4%.