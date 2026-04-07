Объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале снизился на 1.4%

Москва, 7 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в феврале сократился на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 1.0%.

В январе объём заказов на товары длительного пользования не изменился.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в феврале вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.5% после его роста на 0.4% в январе.

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в феврале вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в январе.

Аналитики прогнозировали повышение февральского показателя на 0.4%.