26 марта 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:41

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 32 тыс.

Москва, 26 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 марта, составило 210 тыс., увеличившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 211 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 205 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.25 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 210.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 марта, сократилось на 32 тыс. и составило 1.819 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.851 млн, пересмотрен с 1.857 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.847 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 марта, сократилось на 42.2 тыс. и составило 2.13 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.15 млн.

