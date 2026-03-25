mfd.ru — Финансовые новости — 25 марта 2026 г. — EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на...
EIA: коммерческие запасы нефти в США выросли на 6.9 млн баррелей, запасы нефтепродуктов увеличились на 0.4 млн баррелей

Москва, 25 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 20 марта, вырос на 6.9 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 2.6 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 2.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.0 млн барр. Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 1.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) на прошлой неделе не изменились, составив 415.4 млн барр. В настоящий момент объем запасов нефти в SPR меньше максимальной вместимости резерва на 310.1 млн барр. Ранее Минэнерго заявило о намерении высвободить 172 млн барр. нефти из SPR (41.4% от текущего объема), начиная с 16 марта. Решение принято с целью снижения давления на нефтяные цены, резко выросшие на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Поставка указанных объемов нефти из SPR займет примерно 120 дней, исходя из запланированных темпов разгрузки.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 3.4 млн барр. и составили 30.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.657 млн барр. в сутки против 13.668 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 марта, выросли на 2.3 млн барр., запасы бензина повысились на 0.53 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 1.39 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 4.0 млн барр.

ФРГ не сможет компенсировать каждый скачок роста цен на топливо – Мерц
"Самолет" приостановил контракты с компаний VIJU
МИШУСТИН И БЕКТЕНОВ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТИРОВКИ НЕФТИ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ РФ - ОВЕРЧУК
Суд в Москве признал долги Минца-младшего на сумму 116 млн руб
Портфель кредитов населению в банках РФ в феврале не изменился, юрлицам - вырос на 0,5%
РОСТ ИПОТЕКИ В РОССИИ В ФЕВРАЛЕ ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ЗА ГОД 0,2% – ЦБ
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.3 млн баррелей
Первые легальные операции с криптовалютой в РФ возможно будет совершить в конце года - ЦБ
