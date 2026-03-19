ЕЦБ сохранил ДКП без изменений и пересмотрел в худшую сторону прогноз по инфляции и динамике ВВП еврозоны

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В четверг, 19 марта, состоялось плановое заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам которого было принято решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 2.15%.

Ставка по кредитам ЕЦБ оставлена на уровне 2.40%, ставка по депозитам – на отметке 2.00%.

Решение регулятора совпало с прогнозами аналитиков и рыночными ожиданиями.

Ставка по депозитам, составляющая с 11 июня 2.00%, является основной ставкой, посредством которой Совет управляющих ЕЦБ определяет позицию денежно-кредитной политики (ДКП).

В сопроводительном заявлении говорится, что война на Ближнем Востоке значительно повысила неопределенность перспектив, создав риски роста инфляции и риски снижения экономического роста. Она окажет существенное влияние на краткосрочную инфляцию за счет повышения цен на энергоносители. Среднесрочные последствия будут зависеть как от интенсивности и продолжительности конфликта, так и от того, каким образом цены на энергоносители повлияют на потребительские цены и экономику.

Тем не менее, регулятор намерен обеспечить стабилизацию инфляции на целевом уровне 2% в среднесрочной перспективе и «подготовлен к преодолению этой неопределенности».

ЕЦБ опубликовал новый экономический прогноз, основываясь на данных, поступивших до 11 марта. В базовом сценарии головная инфляция прогнозируется на уровне 2.6% в 2026 году (ранее: 1.9%), 2.0% в 2027 году (ранее: 1.8%) и 2.1% в 2028 году (ранее: 2.0%). Прогноз по головной инфляции был пересмотрен в сторону повышения в связи с ростом цен на энергоносители из-за войны на Ближнем Востоке. Прогноз по базовой инфляции (без учета цен на энергоносители и продукты питания) на 2026 год составил 2.3% (ранее: 2.2%), 2.2% на 2027 год (ранее: 1.9%) и 2.1% на 2028 год (ранее: 2.0%). Прогноз также выше декабрьского главным образом из-за того, что более высокие цены на энергоносители влияют и на базовую инфляцию.

Прогноз по темпам роста ВВП еврозоны на 2026 год понижен до 0.9 с 1.2%, на 2027 год – до 1.3 с 1.4%. Прогноз по темпам роста ВВП в 2028 году сохранен на уровне 1.4%. Понижение прогноза на 2026-2027 г.г. «отражает глобальное влияние войны на товарные рынки, реальные доходы и доверие». В то же время низкий уровень безработицы, устойчивые балансы частного сектора, а также государственные расходы на оборону и инфраструктуру, вероятно, продолжат поддерживать рост экономики, полагает регулятор.

Совет управляющих также подготовил несколько альтернативных сценариев о том, как война на Ближнем Востоке может повлиять на экономический рост и инфляцию. Анализ сценариев показывает, что длительный сбой в поставках нефти и газа приведет к тому, что инфляция будет выше, а рост ниже базовых прогнозов. Последствия для среднесрочной инфляции в значительной степени зависят от масштаба косвенных и вторичных последствий более сильного и продолжительного энергетического шока, отметили в ЕЦБ.

В заявлении ЕЦБ также говорится, что портфель по программам APP и PEPP сокращается размеренными и предсказуемыми темпами, поскольку Евросистема больше не реинвестирует основные платежи по ценным бумагам с наступающим сроком погашения.

В заключение регулятор повторил, что готов при необходимости скорректировать все свои инструменты, чтобы обеспечить стабилизацию инфляции на уровне 2% в среднесрочной перспективе. Более того, ЕЦБ предупредил, что намерен использовать соответствующие инструменты «для противодействия необоснованной, беспорядочной динамике рынка, которая представляет серьезную угрозу для трансмиссии денежно-кредитной политики в еврозоне».