19 марта 2026 г.Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки ...
сегодня 09:50

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.50-3.75% (ПОВТОР)

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 18 марта 2026 года.

Доступные индикаторы указывают, что экономическая активность расширялась уверенными темпами. Рост числа рабочих мест остался низким, уровень безработицы в последние месяцы изменился незначительно. Инфляция остается несколько повышенной.

Комитет стремится достичь максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе. Неопределенность относительно экономических перспектив остается повышенной. Последствия событий на Ближнем Востоке для экономики США остаются неопределенными. Комитет внимательно относится к рискам для обеих сторон своего двойного мандата.

В поддержку своих целей Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.50-3.75%. При рассмотрении масштаба и сроков дополнительных корректировок целевого диапазона ставки по федеральным фондам Комитет будет тщательно оценивать поступающие данные, меняющиеся перспективы и баланс рисков. Комитет твёрдо намерен поддерживать максимальную занятость и вернуть инфляцию к целевому уровню 2%.

В процессе оценки надлежащего настроя денежно-кредитной политики Комитет продолжит отслеживать влияние поступающей информации на перспективы экономики. Комитет готов скорректировать курс денежно-кредитной политики соответствующим образом, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета. Оценки Комитета будут учитывать широкий спектр информации, в том числе данные о состоянии рынка труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о развитии финансовой и международной ситуации.

Голосовавшие за решение FOMC по денежно-кредитной политике: Джером Пауэлл, председатель ФРС; Джон Уильямс, заместитель председателя ФРС; Майкл Барр; Мишель Боуман; Лиса Кук; Бет Хаммак; Филип Джефферсон; Нил Кашкари; Лори Логан; Анна Полсон; и Кристофер Уоллер. Против решения Комитета проголосовал Стивен Миран, который предпочел бы на этом заседании понизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта.

