Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 6.56 млн баррелей

Москва, 19 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 13 марта, выросли на 6.56 млн барр., запасы бензина уменьшились на 4.56 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.39 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 0.8 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.05 млн барр., запасы бензина сократились на 0.4 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 2.1 млн барр.

