Индекс цен производителей США в феврале вырос на 0.7%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.4% против 2.9% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.9% против 3.5% в январе (пересмотрено с 3.6%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.7%.