Индекс цен производителей США в феврале вырос на 0.7%

Москва, 18 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в феврале вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.4% против 2.9% в январе.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.9%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в феврале вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в январе.

Аналитики прогнозировали увеличение февральского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.9% против 3.5% в январе (пересмотрено с 3.6%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.7%.

Другие новости

сегодня
16:41
На транспортную инфраструктуру Крыма и Севастополя было выделено 760 млрд руб за 12 лет
сегодня
16:09
Путин отметил рост заработных плат в Крыму и Севастополе, появление новых инвестпроектов
сегодня
16:05
ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ РОССИЯН НА ГОД ВПЕРЕД В МАРТЕ ПОВЫСИЛИСЬ ДО 13,4% С 13,1% В ФЕВРАЛЕ - ОПРОС ИНФОМ ПО ЗАКАЗУ ЦБ РФ
сегодня
15:55
Южная Корея рассматривает возможность закупки нефти из РФ - газета
сегодня
15:42
Индекс цен производителей США в феврале вырос на 0.7%
сегодня
15:27
БИРЖЕВАЯ ЦЕНА НА ЗОЛОТО ОПУСТИЛАСЬ НИЖЕ $4900 ЗА ТРОЙСКУЮ УНЦИЮ ВПЕРВЫЕ С 18 ФЕВРАЛЯ – ДАННЫЕ ТОРГОВ
сегодня
14:54
Узбекистан запустил проекты на $7 млрд с участием зарубежных инвесторов, в том числе из РФ
сегодня
14:32
ОБЪЕКТЫ НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА МЕСТОРОЖДЕНИИ ЮЖНЫЙ ПАРС И В РАЙОНЕ АССАЛУЙЕ НА ЮГЕ ИРАНА ПОДВЕРГЛИСЬ АТАКАМ - ИРАНСКОЕ АГЕНТСТВО TASNIM
сегодня
14:18
Решения по дрейфующему в Средиземноморье газовозу "Арктик Метагаз" еще нет - источник
