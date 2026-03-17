mfd.ruНовостиФинансовые новости17 марта 2026 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале вырос на 1.8%

Москва, 17 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в феврале вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 72.1 пункта против 70.8 в январе (пересмотрен с 71.8) в сравнении с историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе 2025 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.2%.

В годовом сравнении индекс снизился на 0.8%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в феврале, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

Доля рубля в торговле со странами Европы достигла исторического максимума
Юань на Мосбирже растет шестую сессию подряд и вышел на уровень 12 руб
Китай готов углублять сотрудничество с Францией в экономике и финансах - вице-премьер
Для скорой помощи и детских автобусов строится отдельный подъезд к Крымскому мосту
Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в феврале вырос на 1.8%
Мурманская и Иркутская области вошли в январе в топ-5 регионов, популярных у интуристов
ЕК выделит Молдавии 189 млн евро за выполнение реформ
Польские водители "осушили" словацкие АЗС из-за более дешевых цен на ГСМ в Словакии
ПРОФИЦИТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РФ ТОВАРАМИ ЗА ЯНВАРЬ СОСТАВИЛ $6,6 МЛРД ПРОТИВ $7,4 МЛРД ГОДОМ РАНЕЕ - ЦБ
