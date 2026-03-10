Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в феврале выросли на 1.7%

Москва, 10 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в феврале выросли на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.09 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 3.89 млн домов.

По сравнению с февралём 2025 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 1.4%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 398.0 тыс. долл, повысившись на 0.3% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу февраля составили 1.29 млн доступных покупателям домов, повысившись на 2.4% по сравнению с январём и на 4.9% в годовом сравнении.

В феврале потребовалось бы 3.8 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как и в январе, против 3.6 годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в феврале в среднем составил 47 дней против 46 в январе и 42 в феврале 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в феврале достигла 6.05% годовых в сравнении с 6.10% в январе и 6.84% годом ранее.