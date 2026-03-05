Курс доллара 78.1900   Курс евро 90.7926  
вчера 16:41

Число повторных обращений по безработице в США увеличилось на 46 тыс.

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 28 февраля, составило 213 тыс., не изменившись по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 215 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 213 тыс., пересмотрено с 212 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 4.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 215.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 февраля, выросло на 46 тыс. и составило 1.868 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.822 млн, пересмотрен с 1.833 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 6.75 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.852 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 14 февраля, сократилось на 65.8 тыс. и составило 2.173 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.195 млн.

