Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 48.3 тыс. против 108.4 тыс. в январе.

По сравнению с февралём 2025 года показатель снизился на 72%.

Всего за два месяца 2026 года было объявлено о планируемом увольнении 156.7 тыс. сотрудников, что оказалось на 29.3% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.