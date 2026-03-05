Курс доллара 78.1900   Курс евро 90.7926  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 марта 2026 г.Число объявленных корпоративных увольнений в СШ...
вчера 15:45

Число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 55%

Москва, 5 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 55% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 48.3 тыс. против 108.4 тыс. в январе.

По сравнению с февралём 2025 года показатель снизился на 72%.

Всего за два месяца 2026 года было объявлено о планируемом увольнении 156.7 тыс. сотрудников, что оказалось на 29.3% меньше, чем в аналогичный период 2025 года.

Другие новости

вчера
16:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе не изменилось
вчера
16:18
Необходимо минимизировать последствия для РФ из-за ситуации на Ближнем Востоке - Песков
вчера
16:01
ЦБ РФ в 2026 г ожидает прибыль банков на уровне 2025 г – 3,3-3,8 трлн руб - Набиуллина
вчера
15:52
ПОВТОРНЫЕ ТОРГИ ПО ПРОДАЖЕ ДВУХ ИЗЪЯТЫХ У КОЛОМОЙСКОГО КОМПАНИЙ С НАЧАЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ 3,97 МЛРД РУБ СОСТОЯТСЯ 25 МАРТА – РОСИМУЩЕСТВО РИА НОВОСТИ
вчера
15:45
Число объявленных корпоративных увольнений в США в феврале сократилось на 55%
вчера
15:38
Суд в США обязал таможню вернуть компаниям $130 млрд уплаченных при Трампе пошлин
вчера
15:05
ЦБ РФ сохраняет скепсис относительно возможности круглосуточных фондовых торгов в России
вчера
14:57
ОПЕК+ покажет недопроизводство из-за проблем с проходом судов через Ормуз - эксперт Kpler
вчера
14:38
Нефть дорожает более чем на 2% из-за опасений вокруг её поставок через Ормузский пролив
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.