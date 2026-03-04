Курс доллара 77.8009   Курс евро 90.7458  
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.6 млн баррелей

Москва, 4 марта. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 27 февраля, выросли на 5.6 млн барр., запасы бензина уменьшились на 3.3 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.52 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 1.5 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.6 млн барр., запасы бензина снизились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов сократились 2.8 млн барр.

