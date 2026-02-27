Индекс цен производителей США в январе вырос на 0.5%

Москва, 27 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.4% в декабре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 2.9% против 3.0% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.6%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в январе вырос на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в декабре (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали увеличение январского показателя на 0.3%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.6% против 3.3% в декабре.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 3.0%.