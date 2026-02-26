Курс доллара 77.1218   Курс евро 91.0281  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 февраля 2026 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:37

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 31 тыс.

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 февраля, составило 212 тыс., увеличившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 февраля, сократилось на 31 тыс. и составило 1.833 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.864 млн, пересмотрен с 1.869 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.848 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 февраля, сократилось на 260 и составило 2.24 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.22 млн.

Другие новости

вчера
17:09
Китайская компания представила первый в мире электрический летающий автомобиль - радио
вчера
16:58
МИД РФ О СООБЩЕНИЯХ ПРО ПЛАНЫ ЕВРОКОМИССИИ ПРЕДЛОЖИТЬ В АПРЕЛЕ ЗАПРЕТ ИМПОРТА НЕФТИ ИЗ РФ: ТАК МОЖЕТ ВЕСТИ СЕБЯ ТОЛЬКО УМАЛИШЕННЫЙ
вчера
16:55
Суд ЕС поддержал лишение компаний РФ возможности взыскать деньги в Евросоюзе из-за санкций
вчера
16:38
Британия готова ввести запрет на услуги по перевозке нефти из РФ без поддержки США - СМИ
вчера
16:37
Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 31 тыс.
вчера
16:36
Россия, со своей стороны, хотела бы возобновить прямые авиарейсы на Кубу - Минтранс
вчера
16:32
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе увеличилось на 4 тыс.
вчера
16:28
РОССИЯ СО СВОЕЙ СТОРОНЫ ХОТЕЛА БЫ ВОЗОБНОВИТЬ ПРЯМЫЕ АВИАРЕЙСЫ НА КУБУ - НИКИТИН
вчера
16:03
МИД РФ о перекрытии поставок Украиной по "Дружбе": ЕС не заботится о проблемах стран союза
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.