Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 31 тыс.

Москва, 26 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 21 февраля, составило 212 тыс., увеличившись на 4 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 217 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 208 тыс., пересмотрено с 206 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 220.25 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 14 февраля, сократилось на 31 тыс. и составило 1.833 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.864 млн, пересмотрен с 1.869 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 3.5 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.848 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 7 февраля, сократилось на 260 и составило 2.24 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.22 млн.