Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 11.4 млн баррелей

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 20 февраля, выросли на 11.4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.53 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.77 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, повысились на 1.79 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.2 млн барр., запасы бензина снизились на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов сократились 1.9 млн барр.

