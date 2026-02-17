Курс доллара 76.7389   Курс евро 90.8658  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости17 февраля 2026 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 18:18

Индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале вновь снизился

Москва, 17 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале составил 36 пунктов против 37 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 38 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

Другие новости

вчера
20:24
Нефтедобыча в Венесуэле в 2026 г вырастет на сотни тысяч баррелей в сутки - минэнерго США
вчера
20:01
Южная Корея в январе в 1,4 раза нарастила импорт российского угля
вчера
19:07
Российский рынок акций завершил основную торговую сессию снижением
вчера
18:28
Испытания коммунальных роботов для уборки снега проходят в Казани - Минпромторг РФ
вчера
18:18
Индекс деловой активности на рынке жилья США в феврале вновь снизился
вчера
18:07
РФ и Ирану надо расширять партнерство в энергетике, транспорте, торговле - Минэнерго РФ
вчера
17:39
Минпромторг РФ запустит новую программу льготного лизинга для судостроения - замминистра
вчера
17:29
Цели нацпроекта по качеству автодорог РФ на 2025 г полностью выполнены - Никитин
вчера
16:46
США пока не собираются снижать пошлины в 50% на сталь и алюминий – торгпред
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.