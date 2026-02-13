Курс доллара 77.1880   Курс евро 91.7113  
mfd.ruНовостиФинансовые новости13 февраля 2026 г. Годовая инфляция в США в январе замедлилась ...
сегодня 16:48

Годовая инфляция в США в январе замедлилась до 2.4%

Москва, 13 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в январе вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.3% в декабре.

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.4% против 2.7% в декабре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.5%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в январе вырос на 0.3%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в декабре.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.5% против 2.6% в декабре.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.5%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в январе выросла на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после снижения на 0.3% в декабре (пересмотрено с 0.0%). В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.2%.

