Число повторных обращений по безработице в США выросло на 21 тыс.

Москва, 12 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 7 февраля, составило 227 тыс., увеличившись на 5 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 222 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 232 тыс., пересмотрено с 231 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 7 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 219.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 31 января, выросло на 21 тыс. и составило 1.862 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.841 млн, пересмотрен с 1.844 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 3.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.847 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 24 января, выросло на 76.8 тыс. и составило 2.25 млн. В аналогичный период 2025 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 2.28 млн.