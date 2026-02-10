Курс доллара 77.2091   Курс евро 91.9429  
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.1%

Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после его роста на 0.2% в октябре (пересмотрен с +0.3%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учетом сезонных колебаний после снижения на 0.2% в октябре.

Соотношение запасов к продажам составило 1.37 против 1.40 годом ранее.

