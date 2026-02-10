Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.6% в ноябре.

По итогам 2025 года розничные продажи выросли на 2.4%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре также не изменился после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в декабре на 0.3%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.3%.