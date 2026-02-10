Москва, 10 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре не изменился по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после его роста на 0.6% в ноябре.
По итогам 2025 года розничные продажи выросли на 2.4%.
За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в декабре также не изменился после повышения на 0.4% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).
Аналитики прогнозировали увеличение базовых продаж в декабре на 0.3%.
В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей, вырос на 3.3%.