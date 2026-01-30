ISM-Chicago: Индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США в январе значительно вырос

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации менеджеров по закупкам Чикаго, индекс деловой активности в производственном секторе Среднего Запада США (бизнес-барометр ISM-Chicago) в январе вырос до 54.0 против 43.5 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без изменений.

Индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в промышленном секторе Чикаго. При расчете индекса учитывается состояние производственных заказов, динамика цен на производимую продукцию и изменение объема товарных запасов на складах. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на ускорение темпов развития экономики, а ниже 50 пунктов – на сжатие экономической активности.