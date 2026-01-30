Курс доллара 75.7327   Курс евро 90.4680  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости30 января 2026 г.Индекс цен производителей США в декабре вырос н...
30.01.2026 16:36

Индекс цен производителей США в декабре вырос на 0.5%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.0%, как и в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в ноябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.3% против 3.1% в ноябре (пересмотрен с 3.0%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.9%.

Другие новости

30.01.2026
18:03
Европа отобрала более 81% от закачанного при подготовке к зиме газа – "Газпром"
30.01.2026
17:55
Официальный курс юаня с субботы - 10,87 руб, доллара - 75,73 руб, евро - 90,47 руб
30.01.2026
17:26
Сербия на фоне санкций против NIS заполняет новое хранилище нефтепродуктов - минэнерго
30.01.2026
16:49
РОССИЯ ПОДАЛА ХОДАТАЙСТВО ОБ ОСТАВЛЕНИИ ИСКА NOBLE CAPITAL ПО ЦАРСКИМ БОНДАМ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ - ПРЕДСТАВЛЯЮЩАЯ ИНТЕРЕСЫ РФ ЮРФИРМА РИА НОВОСТИ
30.01.2026
16:36
Индекс цен производителей США в декабре вырос на 0.5%
30.01.2026
16:24
Грушко: ждать возврата ЕС к прагматике по импорту энергоресурсов из РФ ещё долго
30.01.2026
16:00
Рекорды энергопотребления обновлены на Востоке и Северо-Западе России - "СО ЕЭС"
30.01.2026
15:48
Фирма из Новосибирска хочет лишить немецкую Leica ее брендов в России
30.01.2026
15:27
Дальнейшая интеграция ЕАЭС невозможна без расширения промкооперации - глава совета ЕЭК
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.