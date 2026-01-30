Индекс цен производителей США в декабре вырос на 0.5%

Москва, 30 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.2% в ноябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 3.0%, как и в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 2.7%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после нулевой динамики в ноябре.

Аналитики прогнозировали увеличение декабрьского показателя на 0.2%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 3.3% против 3.1% в ноябре (пересмотрен с 3.0%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 2.9%.