Объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 0.2%

Москва, 29 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в ноябре вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.2% в октябре.

Аналитики прогнозировали сохранение ноябрьского показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.4% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в ноябре составил 1.28 против 1.32 годом ранее.

