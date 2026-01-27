Курс доллара 76.5519   Курс евро 90.9329  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости27 января 2026 г.Индекс потребительского доверия в США в январе ...
вчера 18:09

Индекс потребительского доверия в США в январе снизился к минимальному уровню с 2014 года

Москва, 27 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в январе снизился до 84.5 пункта против 94.2 в декабре (пересмотрен с 89.1), достигнув минимального уровня с мая 2014 года.

Аналитики прогнозировали январский показатель на уровне 90.1.

Индекс оценки текущей ситуации упал на 9.9 пункта до 113.7.

Индекс экономических ожиданий снизился на 9.5 пункта 65.1.

Индекс экономических ожиданий остается ниже пороговой отметки 80 пунктов 12-й месяц подряд, что указывает на риски рецессии в США, по оценке Conference Board.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и развития бизнеса в США в настоящее время.

Другие новости

вчера
19:48
Amazon закроет свои продуктовые магазины в США
вчера
19:03
WhatsApp представил новую функцию для усиления безопасности пользователей
вчера
18:52
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗА ОСНОВНУЮ СЕССИЮ ВЫРОС НА 0,48% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
вчера
18:18
"Росатом" предлагает Узбекистану создать кластер атомных технологий - Лихачёв
вчера
18:09
Индекс потребительского доверия в США в январе снизился к минимальному уровню с 2014 года
вчера
18:04
Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда в январе остался отрицательным
вчера
18:00
Объявление о продаже "Домодедово" на "Авито" сняли с публикации
вчера
17:49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА СРЕДУ - 10,98 РУБ, ДОЛЛАРА - 76,55 РУБ, ЕВРО - 90,93 РУБ - ЦБ РФ
вчера
17:33
Глава Нацбанка Белоруссии считает стабильным курс белорусского рубля
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.