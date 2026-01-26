Курс доллара 76.5519   Курс евро 90.9329  
mfd.ruНовостиФинансовые новости26 января 2026 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
26.01.2026 16:45

Объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 5.3%

Москва, 26 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в ноябре вырос на 5.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 3.1%.

В октябре объём заказов на товары длительного пользования сократился на 2.1% (пересмотрено с -2.2%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.3% после его роста на 0.1% в октябре (пересмотрено с +0.2%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в ноябре вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в октябре (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение ноябрьского показателя на 0.3%.

