Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за январь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 23 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в январе составил 56.4.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 54.0. Аналитики прогнозировали его сохранение без пересмотра.

В декабре значение индекса составило 52.9.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине января составил 4.0% против 4.2% в начале месяца и 4.2% в декабре.