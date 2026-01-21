Курс доллара 75.9246   Курс евро 89.0589  
21.01.2026 18:31

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в декабре упал на 9.3%

Москва, 21 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в декабре упал на 9.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 71.8 пункта против 79.2 в ноябре в сравнении с историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе 2025 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 2.6%.

В годовом сравнении индекс снизился на 3.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в декабре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

