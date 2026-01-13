Годовая инфляция в США в декабре выросла на 2.7%

Москва, 13 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту индекс потребительских цен в США (CPI) в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 0.3% после повышения на 0.3% в сентябре (за октябрь-ноябрь данные отсутствуют).

В годовом сравнении потребительская инфляция в США выросла на 2.7%, как и в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 2.7%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в декабре вырос на 0.2%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.2% в сентябре (за октябрь-ноябрь данные отсутствуют).

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 2.6%, как и в ноябре.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 2.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в декабре не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в сентябре (за октябрь-ноябрь данные отсутствуют).

В годовом сравнении реальная почасовая зарплата увеличилась на 1.1% против +0.7% в ноябре.