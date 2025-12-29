Курс доллара 77.4466   Курс евро 91.4775  
29.12.2025 19:09

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в ноябре вырос на 3.3%

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в ноябре вырос на 3.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 79.2 пункта против 76.7 в октябре (значение пересмотрено с 76.3) в сравнении с историческим минимумом 70.6, который был достигнут в январе текущего года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9%.

В годовом сравнении индекс вырос на 2.6%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в ноябре, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

