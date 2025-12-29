Курс доллара 77.4466   Курс евро 91.4775  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости29 декабря 2025 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
29.12.2025 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн баррелей

Москва, 29 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 19 декабря, выросли на 2.4 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.685 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 0.6 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 2.6 млн барр., запасы бензина выросли на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.4 млн барр.

Другие новости

29.12.2025
18:53
РОССИЙСКИЙ РЫНОК АКЦИЙ ЗА ОСНОВНУЮ СЕССИЮ СНИЗИЛСЯ НА 0,47% - ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
29.12.2025
18:16
РЖД рассказали о поездах, где пассажиры встретят Новый год дважды
29.12.2025
17:46
РЖД в инвестпрограмме на 2026 год предусмотрели на ВСМ Москва-Петербург 120 млрд руб
29.12.2025
17:28
ОФИЦИАЛЬНЫЙ КУРС ЮАНЯ НА ВТОРНИК - 11,05 РУБ, ДОЛЛАРА - 77,45 РУБ, ЕВРО - 91,48 РУБ - ЦБ РФ
29.12.2025
17:20
Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.4 млн баррелей
29.12.2025
17:15
РЖД в 2026 г закупят до 400 локомотивов и до 190 пассажирских вагонов
29.12.2025
17:01
Путин наградил орденом "За доблестный труд" одно из предприятий "Росатома" - "Гидропресс"
29.12.2025
16:03
Химпредприятия РФ смогут претендовать на транспортную субсидию в 2026 г – Минпромторг
29.12.2025
16:00
Влияние разовых проинфляционных факторов в 2026 г может быть больше - ЦБ РФ
© 2025 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.