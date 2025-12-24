Число повторных обращений по безработице в США выросло на 38 тыс.

Москва, 24 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 декабря, составило 214 тыс., уменьшившись на 10 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 223 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 224 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 0.75 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 216.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 декабря, увеличилось на 38 тыс. и составило 1.923 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.885 млн, пересмотрен с 1.897 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 5.25 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.894 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 декабря, уменьшилось на 88.2 тыс. и составило 1.906 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.893 млн.