17 декабря 2025 г.
17.12.2025 18:36

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 1.3 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 6.5 млн баррелей

Москва, 17 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 12 декабря, сократился на 1.3 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 2.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 4.8 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 1.2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 1.7 млн барр.

Аналитики ожидали сокращения запасов дистиллятов на 0.3 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 412.2 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 221.7 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе снизились на 0.7 млн барр. и составили 20.9 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.843 млн барр. в сутки против 13.853 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 12 декабря, снизились на 9.3 млн барр., запасы бензина увеличились на 4.8 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 2.5 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.51 млн барр.

