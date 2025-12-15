Курс доллара 79.4302   Курс евро 93.8054  
15.12.2025 18:06

Индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре умеренно вырос

Москва, 15 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в декабре составил 39 пунктов против 38 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение индекса до 39 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора, ниже 50 пунктов – на спад деловой активности в сфере жилищного строительства.

