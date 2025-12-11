Курс доллара 79.3398   Курс евро 92.9384  
вчера 18:06

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.5%

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в сентябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.1% в августе (пересмотрено с +0.1%).

Аналитики прогнозировали пересмотр сентябрьского показателя до +0.1% в сравнении с нулевой динамикой в предварительном отчете.

Объём оптовых продаж в сентябре снизился на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после сокращения на 0.2% в августе (пересмотрено с +0.1%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в сентябре составил 1.29 против 1.33 годом ранее.

