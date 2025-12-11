Курс доллара 79.3398   Курс евро 92.9384  
mfd.ruНовостиФинансовые новости11 декабря 2025 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:41

Число повторных обращений по безработице в США сократилось на 99 тыс.

Москва, 11 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 декабря, составило 236 тыс., увеличившись на 44 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Аналитики прогнозировали его значение на уровне 220 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 192 тыс., пересмотрено со 191 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 2 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 214.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 29 ноября, сократилось на 99 тыс. и составило 1.838 млн.

Показатель предыдущей недели составил 1.937 млн, пересмотрен с 1.939 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 27 тыс. по сравнению с пересмотренным значением предыдущей недели и составила 1.918 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 22 ноября, уменьшилось на 92.7 тыс. и составило 1.73 млн. В аналогичный период 2024 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 1.69 млн.

