10 декабря 2025 г.
вчера 18:47

EIA: коммерческие запасы нефти в США сократились на 1.8 млн баррелей, запасы нефтепродуктов выросли на 8.9 млн баррелей

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США, объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 5 декабря, сократился на 1.8 млн барр.

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.6 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США выросли на 6.4 млн барр. Эксперты ожидали повышения запасов бензина на 2 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) увеличились на 2.5 млн барр.

Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) выросли на 0.2 млн барр., составив 411.9 млн барр. В текущий момент запасы нефти в SPR примерно на 220 млн барр. меньше, чем в 2021 году.

Запасы нефти в хранилище Cushing, которые используются для поставок сорта WTI по контрактам, приобретенным на бирже NYMEX, на прошлой неделе выросли на 0.3 млн барр. и составили 21.6 млн барр.

Объем внутреннего производства нефти составил 13.853 млн барр. в сутки против 13.815 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 декабря, снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 7.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing сократились на 0.89 млн барр.

