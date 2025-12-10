Курс доллара 77.8998   Курс евро 91.3806  
вчера 17:20

Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 4.8 млн баррелей

Москва, 10 декабря. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 5 декабря, снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина увеличились на 7.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 1.0 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, сократились на 0.89 млн барр.

Сегодня в 18:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.6 млн барр., запасы бензина выросли на 2 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.8 млн барр.

